公證行負責人涉包攬訴訟受審　事主稱滿意被告服務 (16:10)

被告方國昌（52歲）被控於2013年5月11日至2014年6月30日，在香港非法地促使和支持何世文作為父親何耀榮的代理人，進行民事人身索償，而代價為若該項民事訴訟成功，會從賠償中抽取15%作為報酬。控方指出，被告是中正公證行的董事、股東及負責人。

事主何世文作供稱，2013年5月10日，他駕駛父親的私家車時，在清水灣道被尾隨的紅色小巴碰撞，翌日他將車帶往維修公司，而維修公司職員給了他中正公證行的卡片。何世文隨後聯絡該公證行，由被告接洽，表示可先收取900元，為他撰寫車輛維修評估報告，並可代為索償，若成功會扣除賠償的15%作報酬，「不成功不收費」。

何世文形容被告是「一條龍服務」，當時因沒有相熟律師、「怕麻煩」，及「醒唔起」可找法援協助，故接受被告的服務，最終在2014年6月獲得共8萬多港元的賠償金，並將當中的15%，即12,797港元付予被告的公司。

辯方盤問時向何世文指出，被告從沒提及不成功不收費或類似的說話，何世文不同意，稱被告言語間有「贏咗先收你錢」等說法。法官葉佐文則問及，何世文是否得知在被告完成評估報告後，原本約14萬元的維修費下調了約一半；何世文表示今天才知，又說滿意被告的服務，因只需向公證行付費。案件下午續。

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