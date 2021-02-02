男生涉尾隨警嫂及拒捕　作供警稱從報道知悉事主丈夫為警員 (15:01)

徐啟迪供稱，警員向被告稱作出拘捕時，被告情緒激動，稱要致電法庭及監警會投訴，態度不合作，「雙手反手握拳喺到郁、手舞足蹈」，黃官問「手舞足蹈唔止形容手喎？」，徐啟迪說「隻腳行來行去，但幅度唔係太大」。徐啟迪又稱，與同袍制服被告時被打面，導致有傷痕，及後更正是表示拘捕時遇襲。

辯方問徐啟迪，被告伸出雙手是想讓警員鎖手扣，並稱「咁你拉我啦」，惟警員沒反應，再稱「你唔拉我，我走啦」後才離開，警員沒作警告就上前襲擊他，他出於自衛才反抗還擊，徐啟迪稱不同意。

被告為修讀毅進文憑課程學生鄧梓軒（23歲），控罪指出他於去年9月5日在九龍城廣場1樓一商舖外遊蕩，導致事主莫雅莉合理地擔心本身的安全及利益；另於同日同地意圖抗拒自己受到合法拘捕而襲擊他人，即警長徐啟迪，警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。

審訊午續。

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