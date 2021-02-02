封區｜部分封區大廈無確診　陳肇始：未爆發前政府主動及早處理 (13:01)

陳肇始續稱，當局封區有準則，包括考慮大廈是否有確診個案、個案數目、個案之間是否有關連，同時會考慮當區感染情況以及環境因素，如污水檢測結果、樓齡、結構及管理等，只要有一宗源頭不明個案發生，大廈都必須強制檢測。

被問及政府會否向受封區行動影響的市民提供津貼或賠償，陳肇始表示，民政事務總署已盡力協調，以縮短檢測時間，她明白行動為市民帶來不便，希望市民包容。

何栢良料圍封元朗油麻地為跟進三跑群組爆發

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，機場三跑工程疫情已累計出現15宗確診，最早發病個案已超過兩星期，過去一、兩日再有人確診，相信最少已出現第二代傳播。他稱，有確診者住在昨晚被圍封的元朗及油麻地，相信當局是為跟進機場三跑工程群組爆發。