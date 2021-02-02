新冠肺炎｜司法機構：兩確診者曾訪高院　曾往區院「師爺」初步確診 (10:55)

按司法機構網頁資料，兩名確診的法庭使用者，曾於1月26日到訪高院第10庭；至於初步確診的法律行政人員，曾於1月27日到訪區院第30庭。司法機構現時已完成清潔及消毒相關地方。

司法機構今（2日）回覆本報查詢時表示，如法院大樓出現新型冠狀病毒確診個案，會按現行機制盡快作出跟進行動，包括為相關樓層及範圍進行清潔和消毒，若有其他緊密接觸者，亦會作相應安排及通知。負責審理受影響案件的法官或司法人員則會按情況將有關案件延期。

據了解，該初步確診律師為「鄧黃張律師事務所」法律行政人員，即俗稱「師爺」，他現正留醫將軍澳醫院，有類似感冒的病徵；律師行所有職員已於昨日進行病毒檢測，結果均為陰性，另有數名與該師爺座位較接近的人，已被列為密切接觸者送往檢疫中心。另外，據了解，與該師爺接觸較頻密的數名大律師已進行檢測，結果同為陰性。

翻查資料，該師爺到訪區院第30庭當天，該庭正進行一宗有12名被告的案件，涉及以三合會成員身分行事罪名。該案最後聆訊日期為昨天。

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