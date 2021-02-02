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新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月1日更新版） (09:03)

截至2月1日，納入強制檢測公告的大廈及地點名單如下：

任何在1月19日至2月1日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月4日或之前接受檢測：

新增一宗或以上源頭不明的確診個案

．何文田愛民邨敦民樓

．何文田邨逸文樓

．紅磡家維邨家禮樓

．油尖旺白加士街66-66A 

．西營盤薄扶林道63號1座（Amber House）

．西營盤威利麻街8-12號星輝大廈

．北角堡壘街11-17號偉文大廈

污水樣本檢測呈陽性

．油尖旺豉油街25-31號/通菜街2號

．油尖旺花園街7-9號/豉油街33號裕旺大廈

．油尖旺花園街11-11A號四海大廈

．油尖旺花園街19號花園廣場

．油尖旺花園街33-35號

．油尖旺花園街37-39及39A號金旺樓

．油尖旺通菜街4號

．油尖旺通菜街6-8號

．油尖旺通菜街10-12號

．油尖旺通菜街14-16號

．油尖旺通菜街18號金華樓

．油尖旺通菜街20-22A號達明大廈

．油尖旺通菜街24-24A號/山東街48號泰豐大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓

其他（與確診個案有流行病學關連）

．荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨D座

任何在1月18日至31日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月3日或之前接受檢測：

．元朗合財街19號鉅發大廈1座

．天水圍天恒邨恒樂樓

佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺廟街165-167號

．油尖旺文蔚街2-24號 /文昌街1-23號文蔚樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺新填地街157-159號

．油尖旺渡船街252號富景洋樓

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．紅磡機利士南路27-37號、必嘉街67-69號及曲街20-22號機利士大廈

．紅磡寶其利街28號寶源大廈

深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．深水埗鴨寮街258號

任何在1月17日至30日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月2日或之前接受檢測：

．擴建香港國際機場成為三跑道系統合約編號3206及3303相關工程地盤

位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈

．油尖旺基隆街17-19號

．油尖旺基隆街21-23號

．油尖旺基隆街25-27號

．油尖旺基隆街29，29A及31號

．油尖旺基隆街33-35號

．油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈

．油尖旺大南街32-34號

．油尖旺大南街36號

．油尖旺大南街38號

．油尖旺大南街40-42A號美綸樓

．油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈

資料來源：政府新聞公報（2月1日更新）

16:49報道：朗豪坊UNIQLO三員工確診　所有員工須強檢　本港今增25確診4源頭不明

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