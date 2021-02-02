新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月1日更新版） (09:03)

截至2月1日，納入強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在1月19日至2月1日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月4日或之前接受檢測：
新增一宗或以上源頭不明的確診個案
．何文田愛民邨敦民樓
．何文田邨逸文樓
．紅磡家維邨家禮樓
．油尖旺白加士街66-66A
．西營盤薄扶林道63號1座（Amber House）
．西營盤威利麻街8-12號星輝大廈
．北角堡壘街11-17號偉文大廈
污水樣本檢測呈陽性
．油尖旺豉油街25-31號/通菜街2號
．油尖旺花園街7-9號/豉油街33號裕旺大廈
．油尖旺花園街11-11A號四海大廈
．油尖旺花園街19號花園廣場
．油尖旺花園街33-35號
．油尖旺花園街37-39及39A號金旺樓
．油尖旺通菜街4號
．油尖旺通菜街6-8號
．油尖旺通菜街10-12號
．油尖旺通菜街14-16號
．油尖旺通菜街18號金華樓
．油尖旺通菜街20-22A號達明大廈
．油尖旺通菜街24-24A號/山東街48號泰豐大廈
深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓
其他（與確診個案有流行病學關連）
．荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨D座
任何在1月18日至31日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月3日或之前接受檢測：
．元朗合財街19號鉅發大廈1座
．天水圍天恒邨恒樂樓
佐敦指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．油尖旺廟街165-167號
．油尖旺文蔚街2-24號 /文昌街1-23號文蔚樓
油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．油尖旺新填地街157-159號
．油尖旺渡船街252號富景洋樓
紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．紅磡機利士南路27-37號、必嘉街67-69號及曲街20-22號機利士大廈
．紅磡寶其利街28號寶源大廈
深水埗指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．深水埗鴨寮街258號
任何在1月17日至30日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月2日或之前接受檢測：
．擴建香港國際機場成為三跑道系統合約編號3206及3303相關工程地盤
位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈
．油尖旺基隆街17-19號
．油尖旺基隆街21-23號
．油尖旺基隆街25-27號
．油尖旺基隆街29，29A及31號
．油尖旺基隆街33-35號
．油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈
．油尖旺大南街32-34號
．油尖旺大南街36號
．油尖旺大南街38號
．油尖旺大南街40-42A號美綸樓
．油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈
資料來源：政府新聞公報（2月1日更新）
16:49報道：朗豪坊UNIQLO三員工確診 所有員工須強檢 本港今增25確診4源頭不明
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