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封區｜4受限區解封1703人零陽性　政府：無應門單位疑有人　或申手令破門 (09:28)

【09:28更新】政府昨日（2月1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，先後在元朗、紅磡、尖沙嘴及油麻地設強制檢測受限區。相關受限區域今早（2日）完成強制檢測行動，4區共有1703人接受檢測，均未有發現確診個案。

油麻地受限區（新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號）在早上6時30分率先解封。政府表示，截至凌晨零時該區共約260人接受檢測，未發現確診個案。政府人員到訪區內約160戶，約50戶沒人應門。

尖沙嘴金鑾大廈在早上7時解封，截至凌晨零時，大廈共265名居民接受檢測，未發現確診個案。政府人員到訪約60戶，約20戶沒人應門。

位於元朗安興街42至58A號的好彩洋樓亦在早上7時解封。截至凌晨2時，大廈共有172名居民接受檢測，未發現確診個案。政府人員到訪約80戶，有14戶沒人應門。

紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓同樣在早上7時解封，截至凌晨2時，大廈共有1006名居民接受檢測，未發現確診個案。政府人員到訪約380戶中，37戶沒人應門。

政府稱，在「受限區域」內執行強制檢測公告時，發現多個單位的住戶沒有應門，但有理由相信單位內有人。根據相關條例及衛生當局授權許可下，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別的人，或申請手令破門進入單位。政府亦會繼續禁制所有人進出相關處所，有需要時會安排保安員駐守或要求執達主任協助圍封，以及要求相關者負責所有有關費用。

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