新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港昨日（2月1日）新增34宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月26日至2月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:49報道：朗豪坊UNIQLO三員工確診 所有員工須強檢 本港今增25確診4源頭不明
○油尖旺區
海洋中心
君怡酒店
星光大道 星巴克咖啡
銀座38 HYC Bar & Lounge
英龍商業大廈 麥當勞
朗豪坊
重慶大廈
莊士倫敦廣場 肯德基
○九龍城區
啟朗苑 意樂餐廳
寶石戲院大廈 富臨漁港
明安街25號 紅磡冰室
何文田廣場
差館里15B號 興華美食
紅磡廣場 富華燒臘飯店
黃埔天地
半島廣場
紅磡市政大廈
○深水埗區
青山道280號 君好粉麵專家
欽州街55號 黃金冰室
北河街市政大廈
海生大廈 金滿閣茶餐廳
○黃大仙區
樂富廣場
○觀塘區
啟田商場
宏天廣場
○荃灣區
荃昌中心 食得喜小廚
梨木樹商場
○元朗區
置富嘉湖2期 湘川滬
錦綉花園 意樂餐廳
元朗千色匯
元朗廣場
○北區
彩園廣場 譽小館
○東區
英皇道449-455號 紅磡冰室
○灣仔區
銅鑼灣廣場2期
皇后大道東200號 金滿庭京川滬菜館
○中西區
統一中心
翡翠中心 鐵牛台灣牛肉麵
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月1日）
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