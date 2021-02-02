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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港昨日（2月1日）新增34宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月26日至2月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:49報道：朗豪坊UNIQLO三員工確診　所有員工須強檢　本港今增25確診4源頭不明

○油尖旺區

海洋中心

君怡酒店

星光大道 星巴克咖啡

銀座38 HYC Bar & Lounge

英龍商業大廈 麥當勞

朗豪坊

重慶大廈

莊士倫敦廣場 肯德基

○九龍城區

啟朗苑 意樂餐廳

寶石戲院大廈 富臨漁港

明安街25號 紅磡冰室

何文田廣場

差館里15B號 興華美食

紅磡廣場 富華燒臘飯店

黃埔天地

半島廣場

紅磡市政大廈

○深水埗區

青山道280號 君好粉麵專家

欽州街55號 黃金冰室

北河街市政大廈

海生大廈 金滿閣茶餐廳

○黃大仙區

樂富廣場

○觀塘區

啟田商場

宏天廣場

○荃灣區

荃昌中心 食得喜小廚

梨木樹商場

○元朗區

置富嘉湖2期 湘川滬

錦綉花園 意樂餐廳

元朗千色匯

元朗廣場

○北區

彩園廣場 譽小館

○東區

英皇道449-455號 紅磡冰室

○灣仔區

銅鑼灣廣場2期

皇后大道東200號 金滿庭京川滬菜館

○中西區

統一中心

翡翠中心 鐵牛台灣牛肉麵

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月1日）

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