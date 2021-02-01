封區｜油麻地新填地街眾坊街永星里指定街號　晚上8時半起封樓檢測 (20:35)

政府晚上8時30分宣布，由今晚（2月1日）8時30分起，將油麻地新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號，列為油麻地指明「受限區域」，區域內的人須留在其處所並接受新型冠狀病毒強制檢測，待區內所有已識別的受檢者完成檢測，並大致確定結果，才可離開處所。政府目標於明早（2日）7時完成行動。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求上述地方的受檢者，於今日午夜12時前接受檢測；任何人如於1月19日至2月1日期間，曾身處相關地點逾兩小時，亦要在2月3日前接受強制檢測。
翻查資料，受限區域內的眾坊街59A號1月22日出現一宗確診個案，是機場三跑地盤群組首名確診的37歲女工；新填地街142-148號和150-160號雙數街號，以及永星里則未見有確診個案，但在受限區域對面未被封鎖的新填地街159號，1月31日則有一名31歲非香港居民確診。
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