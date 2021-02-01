封區｜九龍城隆基大樓晚上8時起封樓檢測 (20:06)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求隆基大樓的受檢者，於明日凌晨2時前接受檢測；任何人如於1月19日至2月1日期間，曾身處該大廈逾兩小時，亦要在2月3日前接受強制檢測。

翻查資料，馬頭圍道隆基大樓於上月30日出現一宗確診個案，35歲男病人於1月26日發病。大廈在今晚被列為「受限區域」前，未曾被列入強制檢測名單。

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