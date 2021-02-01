封區｜元朗好彩洋樓、尖沙嘴金鑾大廈封樓檢測 (19:06)

政府晚上7時宣布，由今晚（2月1日）7時起，將元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓，以及尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈，列為「受限區域」，區域內的人須留在其處所並接受新型冠狀病毒強制檢測，待區內所有已識別的受檢者完成檢測，並大致確定結果，才可離開處所。政府目標於明早（2日）7時完成兩個地點的行動。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求尖沙嘴金鑾大廈的受檢者，於今日午夜12時前接受檢測；元朗好彩洋樓的受檢者則要於明日凌晨2時前接受檢測。任何人如於1月19日至2月1日期間，曾身處其中一座大廈逾兩小時，亦要在2月3日前接受強制檢測。
翻查資料，尖沙嘴金鑾大廈於上月30日出現一宗確診個案，50歲男病人並非香港居民；元朗好彩洋樓同日亦出現一宗確診，51歲男病人是機場三跑地盤工人。兩座大廈在今晚被列為「受限區域」前，未曾被列入強制檢測名單。
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