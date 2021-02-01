廉署去年貪污投訴較前年跌16%　受疫情致商業活動長期停頓有關 (19:15)

廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌認為，本港貪污情況可控；去年廉署接獲投訴減少，他稱與本港去年新型冠狀病毒受疫情影響，商業活動長時間停頓有關，廉署亦關注疫情令本港經濟下行可能出現的貪污風險。撇除選舉個案後，去年被廉署檢控的人數有153人，按年增加14%，定罪率為87%，當中有5名政府人員。

7．21事件仍在調查中

鄧國斌被多次追問廉署調查2019年元朗7．21事件的進展，他不評論個別事件，強調廉署十分重視7．21事件，已成立特別調查組，調查仍在進行中，小組定期向委員會報告調查進展。

廉政公署防止貪污諮詢委員會主席黃冠文表示，選舉是防貪處今年的重點工作，對於政府日前表示會積極研究境外投票，他表示要有明確監察制度，確保選舉廉潔，而防貪處會就今年立法會選舉提出防貪建議。

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