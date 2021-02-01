東鐵線新信號系統2月6日啟用　港鐵稱潛在列車「入錯線」問題已解決 (18:30)

獨立調查委員會指出，港鐵早在去年5月11日知悉問題，但港鐵團隊並未列入「關鍵事項」處理；又稱在去年5月至8月期間，港鐵最少有3次可調整新系統監控級別的機會，惟一直未有調整，直至去年9月8日才將問題匯報至總監級別，「但為時已晚」。

港鐵5月知問題9月始上報總監級別 調查委員會：無刻意隱瞞

委員會批評港鐵團隊判斷失誤，低估有關問題的複雜程度，對列車服務潛在影響的敏感度不足，但認為港鐵及承辦商在事件上沒有刻意隱瞞。委員會提出5項建議，包括港鐵需檢視改善項目管理系統及程序、加強員工培訓、加強內部查核等。

港鐵行政總裁金澤培承認，港鐵低估問題，對公眾期望缺乏敏感度，會汲取事件經驗，包括會成立專責的「沙中線項目保證監督組」監察沙中線各項準備工作，並直接向他負責。他強調，新信號系統出現的「重複設定行車路線」不涉安全問題，但承認影響列車可靠程度，因此承辦商將停用有關的新軟件程式，並提升電腦硬件。

被問及港鐵會否懲處涉事人員，金澤培稱公司有既定程序，亦有人事程序跟進。