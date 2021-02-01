其士創辦人三女入稟高院　要求法庭釐清能否代替母親為遺囑執行人 (17:35)

原告為周亦卿三女周蕙苓，被告為周亦卿長女周莉莉、妻子宮川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇。根據周亦卿2015年訂下的遺囑，指名周蕙蕙、周薇薇及宮川美智子擔任遺囑執行人，沒有包括周蕙苓；周蕙蕙獲贈逾六成其士國際股份，宮川美智子及其他女兒獲分配餘下遺產。

原告在入稟狀指稱，其母親宮川美智子去年7月申請「放棄遺囑認證」，原告遂要求法庭釐清該項申請是否具法律效力，而原告可否根據2015年遺囑的替代條款，代替母親成為遺囑執行人之一。此外，原告要求法庭澄清，如果她獲委任為遺囑執行人，是否等同母親已接納遺囑分配的遺產。

原告亦要求法庭指示，如果2015年遺囑的3名遺產執行人都接受遺產分配，遺囑的替代條款會否因此中止，以及失去法律效力。

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