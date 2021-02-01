男生涉尾隨兼職美甲師受審　官稱被告曾間接騷擾證人或涉妨礙司法公正 (17:20)

被告為修讀毅進文憑課程學生鄧梓軒（23歲），控罪指稱他於去年9月5日，在九龍城廣場一樓一商舖外遊蕩，導致莫雅莉合理地擔心本身的安全及利益；另於同日同地意圖抗拒自己受到合法拘捕而襲擊他人，即警長徐啟迪、警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。

事主莫雅莉今出庭作供前在庭上表示，被告上庭前曾向她和丈夫說「你哋咩料，做咩夾埋一齊屈我，知唔知咁會令人無咗份工！」，被告稱「有講一兩句，但唔係同佢講」，暫委裁判官黃子豪質疑被告間接騷擾證人，甚至可能妨礙司法公正。

事主稱，被告案發前到美容院查問療程，多次向她取私人電話、在店外徘徊及尾隨她到廁所外，她其後報警。她又稱被告案發當日再尾隨她到廁所，又問「你叫咩名」及問「不如請你食餐飯，我哋之間有咩誤會傾清楚？」，她見被告情緒激動於是報警。

另外，被告開庭時稱，因被警員恐嚇及滋擾，故沒到警署報到，黃官斥他違反保釋條件，下令他要被關進犯人欄。