BNO｜中午近百人到簽證中心　申請者憂自由度下降　美方稱續承認BNO有效性 (15:40)

年近30歲的陳先生（化名）及其女友今午12時到達簽證中心，大約半小時內完成手續，包括提供指模及拍照，他們離開前需繳交護照；當時中心內約有20人輪候。陳先生表示，昨日共花3小時填申請表，他認為指示清晰，並希望盡早離開香港，因香港的自由度下降，他料會於4月離港。有建制派建議中央禁港人持雙重國籍，陳先生說「不稀罕」本港的投票權。

今日不乏一家數口到中心辦手續。任職中文教師的李先生與太太及1歲幼兒到場，他稱已有不少朋友以「 Leave Outside The Rules」（LOTR）方式赴英。李先生表示，為孩子利益而移民，他稱「35+大搜捕」令人憂慮，觸發離港的決定，已買機票在復活節離開。他預料赴英後難繼續教書，會到當地讀書進修。

中國外交部早前宣布，自1月31日起，中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。美國國務院發言人回覆本報查詢，表示美國會繼續承認BNO的有效性，BNO仍能用於前往美國旅行和申請簽證。發言人續稱，北京和香港當局不再承認BNO，與美國是否承認BNO沒有關係。

發言人又批評，中國破壞香港的自由與民主，與主權移交時的承諾和國際義務背道而馳，強調美國會團結同盟和夥伴，呼籲北京停止攻擊香港的自由。

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