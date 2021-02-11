新冠疫苗｜中大打疫苗調查　13.5%人稱「第一時間接種」　逾三成不打 (15:25)

特區政府計劃今年首季透過疫苗接種計劃，為市民免費接種新型冠狀病毒疫苗，中文大學香港亞太研究所就此調查，13.5%受訪者選擇「第一時間接種」，45.6%稱「遲一些再接種」，32.7%表示「不會接種」，7.4%稱「未決定或看情況」。
在表示「第一時間接種」或「遲一些再接種」的受訪者當中，最多稱接種疫苗是因「怕染病或為保護自己或家人」（64.2%），其次是希望「幫助疫情早些結束」（13.5%），第三是「相信疫苗有效」（6.9%）。
表明「不會接種」的受訪者當中，「怕疫苗有副作用」（33.6%）是最多人提及的原因，其次是「對政府不信任」（27.0%），然後是「怕疫苗無用或未知成效」（19.1%）。
除明確表示不會接種疫苗的受訪市民外，在現時政府候選的三款疫苗中，23.7%受訪者選擇德國BioNTech/復星疫苗、23.1%選擇英國阿斯利康及牛津疫苗、17%選擇中國科興疫苗，另有11.9%受訪者認為或三種皆可。
是次調查於今年1月15日至22日晚上進行，以電話訪問720名18歲或以上的市民。
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