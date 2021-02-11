強制檢測｜即日起大廈有一宗源頭不明確診或污水陽性即強制檢測　張建宗預告年廿九前或同時封多區檢測 (16:15)

政務司長張建宗今日（2月1日）表示，政府將調低新型冠狀病毒強制檢測門檻，以加強檢測及追蹤密切接觸者，若大廈新增一宗或以上源頭不明個案，或污水樣本對新型冠狀病毒呈陽性，即列入強制檢測大廈名單。
加強密切接觸者方面，政府將追蹤密切接觸者的同住家人，要求有關人等強制檢測。另外，若同一工作場所出現兩宗或以上確診個案，該場所即須強制檢測。
張建宗指出，政府由今日起至2月10日（年廿九），會更頻密針對個案較多、樓宇質素欠佳、污水陽性等大廈，預期有可能每日在全港不同地區同時進行限制與檢測行動。
張建宗：封區由衛生署長決定 陳漢儀：跨部門跨政策局決定
被問到過去兩次在「受限區域」中未有發現新個案，張建宗稱封區與否由衛生署長決定，強調政府不是想「製造麻煩」。衛生署長陳漢儀則表示，封區是跨部門及跨政策局的決定，衛生防護中心負責提供個案數字分佈的資料，環保署負責留意污水監測，民政事務局則會觀察區域的情況，例如大廈管理、「三無大廈」等。
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