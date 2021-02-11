黎智英保釋案　律政司上訴：國安法保釋原則與一般刑事案不同　官問與「不准保釋」相近質疑是否公平 (15:05)

代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行表示，法庭處理國安法被告的保釋程序時，應先考慮國安法第42條，繼而再考慮《刑事訴訟程序條例》第9條，而國安法第42條的出發點已不准被告獲得保釋（no bail unless provision），保釋原則與一般刑事罪行不同。

周天行又說，法庭考慮國安法被告的保釋時，應就將來的事宜作出估量，當中包括參考目前的資料或相關事宜，以估量被告未來會否繼續實施危害國家安全的行為，惟法庭考慮國安法第42條時，不應將保釋條件納入考慮之中。

非常任法官司徒敬表示，假如法庭不能考慮保釋條件，國安法第42條與「不准保釋」的原則已非常接近（come very close to no bail provision），又問有關做法是否公平。周天行回應，第42條只要求法庭考慮，是否有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全的行為，故保釋條件屬無關（irrelevant）的考量。

周天行又稱，法庭考慮被告會否繼續實施危害國家安全行為時，應不止考慮涉國家安全的罪行，認為法庭可將其他危害國家安全的行為列入考慮之列，例如《基本法》第23條中，香港政治組織獲團體與外國的政治組織或團體建立聯繫等行為。

非常任法官陳兆愷隨即問有關條文是否構成罪行，為何法官應考慮有關行為。首席法官張舉能亦形容，當全港市民仍合法和自由地進行有關行為，法官考慮被告的保釋時，卻要將有關情況列入考慮之中，表示有關說法「非常古怪」。周天行則回應，有關考慮與被告的犯罪行為（actus reus）有關。聆訊下午續。

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