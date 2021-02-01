男學生認藏玻璃樽打火機燃料非法集結　待索報告還押候判 (14:50)

被告為學生王瀚文（17歲），承認於2019年11月2日，在銅鑼灣利園山道及禮頓道附近的希慎道，與其他人參與非法集結；並在同日同地，管有3個玻璃樽、一罐噴漆及一罐打火機燃料。被告另被控在同日同地違反《禁蒙面法》，獲法庭批准留在法庭檔案不予起訴。

辯方求情時表示，被告的父母已離異，但今天亦有陪同被告的嫲嫲，一同到庭支持被告；又稱被告一直品格良好，已明白當時做錯，以及須接受禁閉式刑罰，現時會汲取教訓，往後會做正直的人，冀法庭考慮所有判刑選項。

控方案情指出，案發當日下午約4時許，警方在希慎道看到10米外，有約20至30名黑衣示威者在馬路上設路障及放置磚塊。示威者看到警方後，隨即四散，其間一名警員在禮頓道附近的希慎道，制服手持長傘的被告。當時被告身穿黑衣、戴頭盔，並用眼罩及防毒面具蒙面。警方搜查被告的背包，發現涉案的3個啤酒玻璃樽、噴漆及打火機燃料等物品。

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