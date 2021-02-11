新冠肺炎｜今增34宗確診　8宗源頭不明　增薄扶林道63號1座、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓等8大廈強檢 (17:41)

截至今日（2月1日）凌晨零時，本港新增34宗新型冠狀病毒確診個案。29宗屬本地感染，當中8宗為源頭不明；21宗與早前個案相關，其中2宗為綠楊新邨R座04單位；其餘5宗為輸入個案。另今日有約20多宗初步陽性個案。
本港新增強測檢測大廈名單如下：
．深水埗長沙灣道95-99號鑽石樓（屬深水埗指定檢測範圍）
．薄扶林道63號1座
．油麻地白加士街66-66a號
．愛民邨敦民樓
．家維邨家禮樓
．北角堡壘街偉文大廈
．西營盤威利麻街星輝大廈
．何文田邨逸文樓
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，5宗輸入個案，當中有2宗個案為從印尼到港的外傭，一宗個案從菲律賓到港的外傭，一宗個案從迪拜到港，4人同於1月30日抵港；一宗個案從尼泊爾1月19日到港，其檢測中初步發現有「N501Y」基因，詳細病毒分類有待詳細分析。
張竹君表示，一宗初步確診個案為救世軍南山長者之家2樓工作人員，曾與個案10148替假到該院舍工作，同層其他院友及工作人員曾照顧的院友，以及其他相關工作人員須檢疫。張竹君稱，有部分院友因其他身體問題已住院，約有40多、50名院友會送檢疫中心，正點算員工人數。
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