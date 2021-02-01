麗港城未發現新確診個案　今早遲解封惹居民不滿 (09:30)

上午7時半，受限區內有家長帶同身穿校服的女兒到大廈門外等待解封上學，其間家長一度與身穿保護衣的職員交涉，惟未獲放行。解封後，不少居民急步離開上班，亦有學生跑出受限區。有趕出門晨運的居民對於遲解封感到「勞氣」，「原本話6點幾7點就得，落到嚟又話唔得。」

居於5座E單位的李先生表示，上月大廈被列為疫廈後，自己感不適，經檢測後確診，入院9天後至上周六（30日）康復出院。他表示，自己體內有抗體，已提交出院紙及衛生署證明，惟仍須接受強制檢測，李先生理解，再作檢測會較安全、穩當，「再做一次好簡單。」他認為，對其他居民而言，隔一周再做檢測是好事，相信衛生署是想找出隱形患者。他亦說，昨晚有朋友送物資來，他只能隔住馬路拜託保安領取，不能外出，他認為安排上有改善地方，須靠大家互相體諒，「解封愈快愈好。」

5座居民黃女士表示，自己上周五（1月29日）已做檢測，家人完成檢測後一周沒外出，但昨晚仍須再做檢測，「本身沖晒涼，落到嚟又要排長龍，等咗半個鐘。」黃女士表示，人會「走來走去」，即使完成檢測亦不會特別安心，又認為封區行動成本比得益多，對此大感無奈。

7座居民郭小姐則認為，圍封安排尚算可以，惟今早解封時間較原定7時遲，需在大堂排隊等候指示。另一名從事物業管理的居民表示，已向上司交待情況，自己上周五已完成檢測，對於政府突然圍封認為無所謂，「基於政府要求都OK嘅」，行動對他影響不大。

麗港城5座7座 相關報道：

麗港城5座及7座遲解封零陽性個案 政府：檢測有不確定個案需時覆檢