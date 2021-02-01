新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:55)

本港昨日（1月31日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月25至31日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。17:41報道：薄扶林道63號1座、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓等8廈新增強檢 本港今增34確診8源頭不明
○油尖旺區
星光大道 星巴克咖啡
君怡酒店
仕德福酒店
海灣軒-海景酒店
英龍商業大廈 麥當勞
朗豪坊
重慶大廈
莊士倫敦廣場 肯德基
○九龍城區
啟朗苑 百份百餐廳
啟朗苑 意樂餐廳
寶石戲院大廈 富臨漁港
明安街25號 紅磡冰室
何文田廣場
半島廣場
紅磡廣場 富華燒臘飯店
黃埔天地
紅磡市政大廈
○深水埗區
西九龍中心
青山道280號 君好粉麵專家
欽州街55號 黃金冰室
北河街市政大廈
海生大廈 金滿閣茶餐廳
○黃大仙區
樂富廣場
○觀塘區
啟田商場
○荃灣區
綠楊坊 美心MX
荃昌中心 食得喜小廚
梨木樹商場
○元朗區
置富嘉湖2期 湘川滬
錦綉花園 意樂餐廳
元朗廣場
元朗千色匯
○北區
彩園廣場 譽小館
○東區
鰂魚涌市政大廈
海光商場 好味屋
東寶大廈 金百皇餐廳
公主大廈 紅磡冰室
○灣仔區
銅鑼灣廣場2期
○中西區
統一中心
翡翠中心 鐵牛台灣牛肉麵
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月31日）
新冠肺炎 防疫抗疫措施：
強制檢測｜即日起大廈有一宗源頭不明確診或污水陽性即強制檢測 張建宗預告年廿九前或同時封多區檢測
麗港城5座7座 相關報道：
麗港城5座及7座遲解封零陽性個案 政府：檢測有不確定個案需時覆檢
綠楊新邨R座 相關報道：
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介