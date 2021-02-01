港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:55)

本港昨日（1月31日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月25至31日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。17:41報道：薄扶林道63號1座、愛民邨敦民樓、家維邨家禮樓等8廈新增強檢 本港今增34確診8源頭不明

○油尖旺區

星光大道 星巴克咖啡

君怡酒店

仕德福酒店

海灣軒-海景酒店

英龍商業大廈 麥當勞

朗豪坊

重慶大廈

莊士倫敦廣場 肯德基

○九龍城區

啟朗苑 百份百餐廳

啟朗苑 意樂餐廳

寶石戲院大廈 富臨漁港

明安街25號 紅磡冰室

何文田廣場

半島廣場

紅磡廣場 富華燒臘飯店

黃埔天地

紅磡市政大廈

○深水埗區

西九龍中心

青山道280號 君好粉麵專家

欽州街55號 黃金冰室

北河街市政大廈

海生大廈 金滿閣茶餐廳

○黃大仙區

樂富廣場

○觀塘區

啟田商場

○荃灣區

綠楊坊 美心MX

荃昌中心 食得喜小廚

梨木樹商場

○元朗區

置富嘉湖2期 湘川滬

錦綉花園 意樂餐廳

元朗廣場

元朗千色匯

○北區

彩園廣場 譽小館

○東區

鰂魚涌市政大廈

海光商場 好味屋

東寶大廈 金百皇餐廳

公主大廈 紅磡冰室

○灣仔區

銅鑼灣廣場2期

○中西區

統一中心

翡翠中心 鐵牛台灣牛肉麵

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月31日）

新冠肺炎 防疫抗疫措施：

復課｜楊潤雄：農曆年後循序漸進恢復面授課堂

限聚令｜現有社交距離措施延長兩周至2月17日

強制檢測｜即日起大廈有一宗源頭不明確診或污水陽性即強制檢測　張建宗預告年廿九前或同時封多區檢測

黃大仙祠年三十晚不開園 頭炷香活動99年來首取消

強制檢測大廈及地點名單（1月31日更新版）

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麗港城5座及7座遲解封零陽性個案　政府：檢測有不確定個案需時覆檢

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綠楊新邨R座 相關報道：

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綠楊新邨R座18樓以上04及05室住戶須撤離檢疫　D座住戶須強制檢測

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