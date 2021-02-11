大掃除｜「四電一腦」舊電器回收　自攜到環保署回收點儲分換禮品【附回收便利點網址】 (09:51)

舊電器「四電一腦」回收兩途徑

1.向銷售商查詢／致電政府免費回收營辦商

如購置新電器，消費者可享有銷售商提供的法定免費上門「一換一」除舊服務，有關安排和預約可向銷售商查詢；如果沒有購置新電器，可致電「四電一腦」回收熱線：2676 8888，預約政府營辦商安排免費回收。

2.自攜舊電器到環保署社區回收網絡

環保署在全港各區設立不同回收網絡，包括「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」：

‧「回收環保站」共9個，包括沙田、東區、觀塘、元朗、深水埗、屯門、葵青、大埔，以及離島 [地址]

‧「回收便利點」目前增至20個；另外2個預計將於第一季投入服務 [地址]

‧「回收流動點」超過100個，每周定時定點以街站形式運作 [地址及詳情]

環保署去年底推出「綠綠賞」智能積分卡，市民回收時可憑卡儲積分兌換禮品。[綠綠賞詳情]

資料來源：環境保護署網站、大嘥鬼facebook

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