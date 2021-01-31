麗港城7座居民：難理解強制檢測後再禁足效用【短片】 (21:50)

觀塘區議員李煒林表示，以他所知，此前麗港城5座及7座檢測率達九成，而較多個案的5座亦無新個案，環境檢驗報告陰性，不明白為何要封區，也不知政府封區標準。李煒林說，民政署職員8時許「洗樓」，逐家逐戶索取檢測呈陰性短訊，若住戶無法出示，即使剛於今早檢測未取得結果，現亦要採樣檢測。

麗港城6座夾在5座及7座中間，6座居民周先生與其四名子女晚上約8時落樓了解情況。周先生表示，早前專家指出天井位置深，容易困住空氣，令他擔心若有鄰居受感染，開動抽氣扇時會抽入有病毒空氣（相關報道：麗港城天井深或聚氣流播毒 專家籲關廁所廚房靠天井窗戶、洗澡如廁半掩門）。周先生表明不會撤離，稱過去一個月6座無確診個案，他一家每周定期做檢測，相信安全。

政府在新聞稿解釋，本月18至29日，麗港城5座及7座共錄得15宗確診個案，經風險評估，認為有需要作出限制與檢測宣告。

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