新冠疫苗｜調查顯示會接種、不接種疫苗市民各佔三成 (16:23)

香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟委託香港民意研究所，就3種供港疫苗臨牀研究初步結果公布後進行網上調查，於1月8至17日共訪問838名香港市民。結果顯示，31%受訪者表示會參加疫苗接種計劃，33%表明不會參加，36%則尚未決定會否參加。

疫苗選擇方面，依次為復星/BioNTech疫苗（54%）、科興疫苗（28%）及阿斯利康/牛津大學疫苗（13%）。

調查發現，市民最擔心疫苗的副作用（79%）、病毒變種令疫苗失去效用（67%）及疫苗功效（67%）；又認為於外國大規模接種後證實無嚴重副作用（68%）、獲多國採納使用（63%）等可增加信心。

組織指出，若要達至群體免疫，疫苗接種率須達70%或以上，建議政府向市民提供更多疫苗資訊，釋除疑慮，並呼籲市民接種疫苗。

新冠疫苗 相關報道：

盧寵茂籲港府「主動出擊」索國藥疫苗第三期數據

新冠肺炎 相關報道：

元朗鉅發大廈天水圍恒樂樓須強制檢測 本港今增53確診17源頭不明【附大廈名單】

麗港城5座7座封區檢測

兩確診者離世 港累計181死

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽