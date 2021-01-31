新冠疫苗｜盧寵茂籲港府「主動出擊」索國藥疫苗第三期數據 (14:36)

近日不少建制派建議將內地國藥新型冠狀病毒疫苗引入本港，港大深圳醫院院長盧寵茂今日（1月31日）在無綫《講清講楚》表示，作為醫生，同意最好要有第三期臨牀數據，但稱醫學上很多時治療方案也未必有第三期數據支持，例如肝移植。他說，國藥去年底已向國家藥品監督管理局提交第三期數據，呼籲港府「主動出擊」，更積極向國家藥監局或藥廠索取數據。
盧寵茂說，雖然國藥未在國際醫學期刊刊登第三期臨牀數據，但去年底已向國家藥監局提交數據，顯示疫苗保護率79.34%，並獲批有條件上市。他強調新冠肺炎疫情是重大衛生公共事故，「不同意香港坐喺到等」，而本港預購的3款疫苗仍有很多不確定因素，例如科興疫苗仍未獲國監局審批、牛津大學疫苗要6月才供港等。
被問到科興疫苗或即將公布數據，本港是否仍應同步購入同屬滅活疫苗的國藥疫苗，盧寵茂認為有需要，「寧可備而不用，不可用時無備」。
盧寵茂稱，港大深圳醫院有3590名員工已接種國藥疫苗，佔全院92%，有20人報稱輕微不適，例如打針位痛、有流鼻水等感冒徵狀，但無人有嚴重不良反應或需要入院。
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