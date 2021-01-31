30秒遊鴨洲｜香港最細島嶼鴨洲　鷺鳥之家睇紅角礫岩、海蝕拱【短片】 (17:50)

面積僅0.04平方公里

鴨洲位於吉澳島和沙頭角之間，面積只有0.04平方公里，從北面看，因為像是一隻伏在海面上的鴨子而得名。小島由沉積角礫岩構成，由於這個地方氧氣豐富，使岩石氧化程度變得活躍，繼而被氧化鐵染成褐紅色，全港也只有少數島嶼有這類岩石。

數到鴨洲最獨特的景點莫過於海蝕拱，由於受海浪侵蝕，懸崖岩石形成一個洞穴，經長年累月下最後把洞穴貫穿，成為「鴨眼」形的拱形地貌，吸引遊客打卡。

鴨洲高峰期人口逾千

鴨洲過往最高峰人口超過1000名村民，惟隨着本港漁業衰落和移民，在1980年代後期，小島上只餘下10戶、約100名的人口，後來更只有數名村民仍在島上居住，卻意外成為大白鷺的棲息地。

（B仔自然教室facebook/香港地質公園網站）

鴨洲 昔日新聞：

2018年：鴨洲故事館 朱翁攝影作助尋3人小島歷史

2019年：首部地質公園人文書籍：口述歷史記鴨洲

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