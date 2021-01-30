新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月30日更新版） (22:36)

截至1月30日，納入強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在1月17日至30日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月2日或之前接受檢測：
．擴建香港國際機場成為三跑道系統合約編號3206及3303相關工程地盤
位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈
．油尖旺基隆街17-19號
．油尖旺基隆街21-23號
．油尖旺基隆街25-27號
．油尖旺基隆街29，29A及31號
．油尖旺基隆街33-35號
．油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈
．油尖旺大南街32-34號
．油尖旺大南街36號
．油尖旺大南街38號
．油尖旺大南街40-42A號美綸樓
．油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈
任何在1月16日至29日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月1日或之前接受檢測：
．深水埗荔枝角道420號麗安邨麗平樓
油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．油尖旺窩打老道9-15號及砵蘭街44號榮德大廈（西翼及東翼）
紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）
．紅磡漆咸道北240-242號及必嘉街1A-1C號樂嘉大廈
．紅磡溫思勞街31號
．廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤
任何在1月15日至28日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月31日或之前接受檢測：
．藍田麗港街27號麗港城第7座
資料來源：政府新聞公報（1月30日更新）
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