新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月30日更新版） (22:36)

任何在1月17日至30日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月2日或之前接受檢測：

．擴建香港國際機場成為三跑道系統合約編號3206及3303相關工程地盤

位於指定區域或受限區域以外，有污水樣本檢測呈陽性的大廈

．油尖旺基隆街17-19號

．油尖旺基隆街21-23號

．油尖旺基隆街25-27號

．油尖旺基隆街29，29A及31號

．油尖旺基隆街33-35號

．油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈

．油尖旺大南街32-34號

．油尖旺大南街36號

．油尖旺大南街38號

．油尖旺大南街40-42A號美綸樓

．油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈

1月30日報道：麗港城5座7座封區檢測

任何在1月16日至29日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月1日或之前接受檢測：

．深水埗荔枝角道420號麗安邨麗平樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．油尖旺窩打老道9-15號及砵蘭街44號榮德大廈（西翼及東翼）

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．紅磡漆咸道北240-242號及必嘉街1A-1C號樂嘉大廈

．紅磡溫思勞街31號

．廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤

任何在1月15日至28日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月31日或之前接受檢測：

．藍田麗港街27號麗港城第7座

資料來源：政府新聞公報（1月30日更新）

新冠肺炎 相關報道：

伊利沙伯醫院46歲女確診者離世 港累計179死

屯門醫院ICU男護士派藥未戴N95 須檢疫觀察14日

今增28確診6為源頭不明 機場三跑增5宗須強制檢測 佐敦林學洵診所一護士確診

聶德權：將於18區設接種中心 料營運時間最少半年

聶德權：佐敦封區是新嘗試 其後兩次封區縮規模盼減影響居民

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽