小一派位收表　多名家長稱孩子讀完小學後留學海外 (17:10)

從事金融的呂先生一年前從馬鞍山搬到九龍塘區，月花多一成租金，就是為了讓孩子能順利入讀喇沙。他覺得在疫情下的Zoom面試模式影響其升學部署，認為小孩受Zoom限制，影響表現。

住在喇沙小學對面的馮先生認為，今年入學競爭較少，有機會抽中屬意學校。他不惜每月用1.5萬元讓孩子學習珠心算、邏輯思維及中英數等課程，稱「因疫情關係，這些課程都是一對一的教學」。馮先生計劃讓孩子在香港學好中文，中學送往海外升學。

家長：移民潮不減競爭 仍有內地生

家長林先生打算安排孩子報讀拔萃小學。他不認為在移民潮下少了競爭力，因仍有不少來自內地學生的競爭。他會讓孩子留在香港完成小學教育，中學送到海外就讀。

稱中學教育關乎獨立思維 家長缺信心盼送孩子出國

居住九龍區逾10年的家長彭先生表示，首選名校喇沙，因為學校在師資及藝術等各方面都有良好聲譽。他不擔心香港的小學教育制度，但認為中學教育關乎獨立思維及批判性的想法，較為缺乏信心，有計劃在孩子升中時送往海外。

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