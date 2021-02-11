新冠肺炎｜今增28確診6為源頭不明　機場三跑增5宗須強制檢測　佐敦林學洵診所一護士確診 (16:42)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港國際機場三跑地盤的兩個工地多5名地盤工人確診，累計9宗個案，兩工地約有500名工人要強制檢測。

源頭不明個案：

．佐敦嘉賓商業大廈醫生林學洵診所一名女護士（個案10384），負責登記工作，1月28日進行檢測，其後確診，最後上班日為1月29日。診所另一護士被列密切接觸者。衛生防護中心將安排1月26日至29日曾到診所求醫的病人檢測

．位於指定檢測區、早前須強制檢測的油麻地東安街順安大廈，今增3宗個案，分別為81歲老婦、其同住菲傭，以及另一樓層一名印傭。該大廈累計6單位出現11宗個案，分佈4樓層

．因出現兩宗或以上無關連個案須強制檢測的何文田邨綺文樓，今增一婦人確診，綺文樓累計3單位有6個案

機場三跑工人疑共用休息室感染

機場三跑地盤新增5名工人確診，累計9名工人染疫。確診者分別在兩個工地（合約編號3206及3303）工作。歐家榮表示，兩工地的工人有共用由貨櫃改裝的休息室，曾在內食飯，估計或涉及環境污染。有60名工人列為密切接觸者須檢疫，另有20多名工人家屬或密切接觸者需檢疫。

政府亦將發出強制檢測公告，要求曾在過去14日逗留該兩個工地逾兩小時的人，於2月2日前強制檢測。衛生防護中心建議相關工地停工14日。

新冠肺炎 相關報道：

聶德權：將於18區設接種中心 料營運時間最少半年

聶德權：佐敦封區是新嘗試 其後兩次封區縮規模盼減影響居民