蘇錦樑胞弟騙2000萬元貸款　洗黑錢欺詐等罪成還押候判 (16:12)

被告蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（51歲）早前否認一項洗黑錢罪，蘇錦威另否認兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪。

案中業主早前供稱，她委托蘇錦威處理買樓文件後，從沒有簽下任何按揭擔保書，事後卻收到按揭貸款和民事索償通知。法官勞潔儀今裁決指出，業主的供辭誠實可靠，裁定蘇錦威在業主不知情下簽署文件，擅自申請按揭貸款，導致她蒙受不利及無辜捲入訴訟。

蘇錦威自辯稱，知悉客戶的單位被按揭時感覺「錯愕」，但認為事件不算嚴重，所以沒有跟進下去。勞官質疑，如果蘇錦威與事件無關，理應盡快向財務公司追究或報警求助，以保障客戶的利益，批評蘇錦威說法荒謬和匪夷所思。

至於次被告蘇潤餘，勞官表示他和蘇錦威只有微薄交情，不相信他作為法律行政人員，會為了「幫朋友」而借出銀行戶口，裁定他有份洗黑錢。

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