調查：四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大　運動業界促政府重開低風險場地 (14:50)

總會在本月26日至29日期間，以問卷形式訪問1912人。四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大，逾九成受訪者認同運動場地可遵守嚴格的防疫措施，包括體育教練定期檢測、場地展示「安心出行」二維碼等，以爭取政府盡快重開場地。

香港高爾夫球大聯盟發言人劉家樂說，剪頭髮、坐巴士的染病風險較打高爾夫球及網球高，質疑政府關閉場所的準則。他說，高球業界「空前團結」爭取重開場地，「對上一次咁團結係有前輩去世送花圈」，顯示業界「命懸一線、分分鐘死得」，促請政府首先重開低風險的運動場地。

各運動業界亦慨嘆損失慘重。健身業界代表說最近兩個月損失逾3億元。白石高爾夫球練習場營運者李大光透露，每月損失逾百萬元。

溜冰業界代表則估算，6個場地一年損失2000萬元。網球業界預料逾千名教練失去約4000萬元收入。靜觀瑜伽協會亦以協會每年賺200萬元為例，稱疫情下生意大跌八至九成。

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