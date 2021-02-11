調查：四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大　運動業界促政府重開低風險場地 (14:50)

新型冠狀病毒疫情反覆，康體場地數度被勒令關閉，運動業界大受影響。香港康樂體育專業人員總會今日（30日）聯同體育業界召開記者會，促請政府先重開低風險場地，並公布民意調查結果。逾七成受訪者認為疫情期間可如常開放戶外較少身體接觸的運動場地及設施，例如網球、高爾夫球等。另有逾六成人認為可開放室內較少身體接觸的運動場地，例如溜冰及壁球。
總會在本月26日至29日期間，以問卷形式訪問1912人。四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大，逾九成受訪者認同運動場地可遵守嚴格的防疫措施，包括體育教練定期檢測、場地展示「安心出行」二維碼等，以爭取政府盡快重開場地。
香港高爾夫球大聯盟發言人劉家樂說，剪頭髮、坐巴士的染病風險較打高爾夫球及網球高，質疑政府關閉場所的準則。他說，高球業界「空前團結」爭取重開場地，「對上一次咁團結係有前輩去世送花圈」，顯示業界「命懸一線、分分鐘死得」，促請政府首先重開低風險的運動場地。
各運動業界亦慨嘆損失慘重。健身業界代表說最近兩個月損失逾3億元。白石高爾夫球練習場營運者李大光透露，每月損失逾百萬元。
溜冰業界代表則估算，6個場地一年損失2000萬元。網球業界預料逾千名教練失去約4000萬元收入。靜觀瑜伽協會亦以協會每年賺200萬元為例，稱疫情下生意大跌八至九成。