BNO｜持BNO者明起可申移英　鄭若驊：中英聯合聲明無條款讓英方承擔港回歸後任何權責 (11:26)

鄭若驊指出，國際法院副院長薛捍勤去年曾表示：「香港回歸後，採取什麼制度，如何實現國家的統一，從國際法上講，屬於中國主權範圍内的事務。」外交部駐香港特區特派員公署前特派員謝鋒也曾說明，英國對回歸後的香港「無主權、無管轄權，亦無『監督』權」。

中方備忘錄承諾准用英方簽發旅行證件外遊

鄭若驊稱，《中英聯合聲明》簽署時的英方備忘錄說明，英國政府不會賦予持BNO的香港中國公民居英權；中國致英方的備忘錄開首便清楚表示收悉英方備忘錄，並説明「所有香港中國同胞，不論是否持有『英國屬土公民護照』，都是中國公民」。她又提及，中方備忘錄承諾允許原稱「英國屬土公民」的香港中國公民，可使用英方簽發的旅行證件旅遊。

鄭若驊指出，國際法院確認，當相關國家聲稱意圖承擔法律義務時，單方面的行為會具有約束力。她引述英格蘭及威爾斯前總檢察長高仕文在2008年發表的言論，認為若賦予BNO持有人自動擁有完整的英國公民資格，會違背中英雙方在《中英聯合聲明》中的承諾。

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