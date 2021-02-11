自製蘿蔔糕｜蘿蔔糕不夠粉易散開　廚藝學院導師教揀蘿蔔、蒸糕、煎糕秘訣 (09:34)

1. 選料及製糕：

材料方面，蘿蔔要重身、體形大較鮮甜，太輕的通常空心；選日本大根價錢略貴但味道更鮮甜。臘味也重要，臘腸不能太瘦，半肥瘦或六成肥、四成瘦最佳，切開後用油炒過，將蘿蔔和粉漿撈在一起蒸出來會更香，入口又肥又滑。有些家庭煎出來的蘿蔔糕會散開，原因是粉的分量不夠，或因清水比例控制得不好。

2. 蒸糕：

家庭蒸蘿蔔糕與酒樓不同，酒樓鑊溫達攝氏200度，家庭鑊溫僅100多度。家庭蒸糕講究糕的高矮度，2吋高的蘿蔔糕蒸約1小時15分鐘，1吋高的蘿蔔糕蒸約45分鐘。家庭鑊通常半小時左右開始乾水，要在中途不斷加入滾水蒸。如想確定蘿蔔糕是否熟透，可插入木筷子，拔出來見粉漿即未熟，拔出來見透明即已熟透。

3. 儲存：

蘿蔔糕蒸熟後待涼，用保鮮紙包裹放入雪櫃，須於一周內進食。如用真空包裝，可存放約14至20日。

4. 煎糕：

‧ 用易潔鑊煎蘿蔔糕，先下油熱鑊用中火煎，放入蘿蔔糕煎40至50秒，再反轉另一面煎40至50秒，中途勿不停翻動。

‧ 用生鐵鑊先以猛火燒熱鑊，灒水起水珠為之最熱，抹乾水下油，待油滾放糕，轉至中火煎40至50秒可反轉煎另一面，中途勿不停翻動，否則容易黏底。

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