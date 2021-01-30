新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:24)

本港周五（29日）新增50宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月23至29日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
奧海城2期 羅麥記
文蔚街13-15號 文利餐廳
佐敦薈
新港中心
家樂坊
國鈀大廈 沙嗲王
朗豪坊
銀座38 HYC Bar & Lounge
星光大道 星巴克咖啡
○九龍城區
聯成大廈地下 永明粥店
啟朗苑 百份百餐廳
啟朗苑 意樂餐廳
紅磡市政大廈
○深水埗區
D2 Place
億利工業中心 荔枝角程班長
西九龍中心
青山道280號 君好粉麵專家
欽州街55號 黃金冰室
北河街市政大廈
海生大廈 金滿閣茶餐廳
○黃大仙區
樂富廣場
○觀塘區
啟田商場
○葵青區
長康邨 龍門點心廚房
恒景商場
○荃灣區
石圍角邨商場 威威粉麵餐廳
綠楊坊 Euro go go
綠楊坊 美心 MX
荃昌中心 食得喜小廚
○元朗區
形點Ｉ Pizza Express
天盛街市
天澤商場
元朗廣場
置富嘉湖2期 湘川滬
錦綉花園 意樂餐廳
○沙田區
愉翠苑街市 茶記一加一
積富街 坤記腸粉
○東區
新都城大廈 大家樂
天悅筲箕灣廣場
興東商場 大快活
鰂魚涌市政大廈
海光商場 好味屋
東寶大廈 金百皇餐廳
公主大廈 紅磡冰室
○灣仔區
太原街8號 譚仔雲南米線
銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳
祥興大廈 再興燒臘飯店
香港會議展覽中心 薈景
○中西區
士美菲路市政大廈
德己立街17-19號 Grill ขุนทอง
海富中心一座
○離島區
逸東商場 大家樂
香港國際機場
香港街市- 逸東邨
佳美航空膳食大樓
○大埔區
八號花園地下 八號餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月29日）
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