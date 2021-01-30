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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:24)

本港周五（29日）新增50宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月23至29日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

奧海城2期 羅麥記

文蔚街13-15號 文利餐廳

佐敦薈

新港中心

家樂坊

國鈀大廈 沙嗲王

朗豪坊

銀座38 HYC Bar & Lounge

星光大道 星巴克咖啡

○九龍城區

聯成大廈地下 永明粥店

啟朗苑 百份百餐廳

啟朗苑 意樂餐廳

紅磡市政大廈

○深水埗區

D2 Place

億利工業中心 荔枝角程班長

西九龍中心

青山道280號 君好粉麵專家

欽州街55號 黃金冰室

北河街市政大廈

海生大廈 金滿閣茶餐廳

○黃大仙區

樂富廣場

○觀塘區

啟田商場

○葵青區

長康邨 龍門點心廚房

恒景商場

○荃灣區

石圍角邨商場 威威粉麵餐廳

綠楊坊 Euro go go

綠楊坊 美心 MX

荃昌中心 食得喜小廚

○元朗區

形點Ｉ Pizza Express

天盛街市

天澤商場

元朗廣場

置富嘉湖2期 湘川滬

錦綉花園 意樂餐廳

○沙田區

愉翠苑街市 茶記一加一

積富街 坤記腸粉

○東區

新都城大廈 大家樂

天悅筲箕灣廣場

興東商場 大快活

鰂魚涌市政大廈

海光商場 好味屋

東寶大廈 金百皇餐廳

公主大廈 紅磡冰室

○灣仔區

太原街8號 譚仔雲南米線

銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳

祥興大廈 再興燒臘飯店

香港會議展覽中心 薈景

○中西區

士美菲路市政大廈

德己立街17-19號 Grill ขุนทอง

海富中心一座

○離島區

逸東商場 大家樂

香港國際機場

香港街市- 逸東邨

佳美航空膳食大樓

○大埔區

八號花園地下 八號餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月29日）

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