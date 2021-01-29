新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月29日更新版） (23:26)

任何在1月16日至29日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月1日或之前接受檢測：

．香港九龍深水埗荔枝角道420號麗安邨麗平樓

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．香港九龍油尖旺窩打老道9-15號及砵蘭街44號榮德大廈（西翼及東翼）

紅磡指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．香港九龍紅磡漆咸道北240-242號及必嘉街1A-1C號樂嘉大廈

．香港九龍紅磡溫思勞街31號

．廣華醫院重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程地盤

任何在1月15日至28日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月31日或之前接受檢測：

．藍田麗港街27號麗港城第 7 座

任何在1月14日至27日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月27日至1月30日或之前接受檢測：

．柴灣峰霞道6號峰華邨曉峰樓（第二次檢測）

任何在1月14日至27日曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於1月30日或之前接受檢測：

位於指定區域或受限區域以外，有兩個或以上單位出現無關連確診個案的大廈

．土瓜灣馬坑涌道8-10號祥雲大廈

．何文田佛光街68號何文田邨綺文樓

．西灣河耀興道38號東熹苑華熹閣

．屯門湖翠路1號蝴蝶邨蝶意樓

．葵涌和宜合道389號梨木樹邨桃樹樓

．天水圍天葵路3號嘉湖山莊麗湖居9座

油麻地、旺角指定區域（新增一宗或以上確診個案）

．東安街10-22號順安大廈

．上海街380-390A號 / 碧街29-31號上海大廈

．上海街432-434號

紅磡指定區域（有污水樣本檢測呈陽性大廈）

．機利士南路9-21號源成大廈

．機利士南路23-25號必發樓

．必嘉街34-42B號及老龍坑街6號龍華大廈

．必嘉街66號東海雅園

．必嘉圍8號御悅

．必嘉圍7-21號、必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號福年新樓A座及B座

．紅磡溫思勞街61號Weave on Baker

．溫思勞街63-73號安泰大廈

．老龍坑街2號華麗大廈

．老龍坑街2A-2B號鴻運大廈

．老龍坑街4號榮德樓

資料來源：政府新聞公報（1月29日更新）

新冠肺炎 相關報道：

衛生署邀私家醫生提供接種疫苗 需為副作用者緊急治療

美容業要求政府按停業日子賠償 願要求顧客掃「安心出行」望准復業

瑪麗醫院心胸外科病房天花滲漏 上層屬確診者隔離病房 3人須醫學監察