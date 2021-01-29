新冠疫苗｜衛生署邀私家醫生提供接種疫苗　需為副作用者緊急治療 (22:55)

本港最快下月推行新冠疫苗接種計劃，衛生署已發信邀請全港私家醫生提供接種，參與的醫生將不能以任何形式向接種者收費，只能向列明的合資格的人提供接種，亦需要預備為出現副作用時，如有過敏反應者提供緊急治療，政府會提供所需的腎上腺素。
衛生署向全港私家醫生發信，邀請他們參與新冠疫苗接種計劃，政府會向提供接種服務的醫生提供津貼，津貼額待公布。
為免出現重複接種，醫生為市民接種前需查閱其醫健通中接種記錄，並要獲得接種者的知情同事，接種後需要觀察15至30分鐘，亦需要預備為出現副作用，如過敏反應者提供緊急治療。參與的醫生亦有責任去聯絡接種了第一劑疫苗的接種者，準時再接種第二劑疫苗。
信件又指，就接種的疫苗牌子、分配方法，以至接種的標準程序、需要向接種者提供的資訊、獲取知情同意的方式、觀察接種者的指引則將於日後公布。
另全港18區均會設疫苗接種中心，西醫工會會長楊超發表示，當中7個由醫管局運作和1個由香港大學運作，另外10個中心會招募醫療機構和團體營運。行政會議成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財又指，政府已出信招募團體營運疫苗接種中心。
至於到院舍接種方面，林正財表示，一開始會在部分院舍試行接種，亦會先選相對健康的院友接種，「睇吓流程點樣做最好」，取得接種運作經驗後再推展至全港過千間各類型院舍。
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