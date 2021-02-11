BNO｜港府不承認BNO為有效旅行證件和身分證明　1月31日起不能用BNO於香港出入境 (21:11)

港府宣布，自周日起，乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身分證，以作證明；而未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民，可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

港府表示，中英兩國政府對於如何處理港人持有BNO早有共識，並於1984年互換備忘錄確認，英方明確承諾不給予其在英居留權，因此英方現在做法根本地違反了英方在備忘錄中的承諾。發言人亦形容，英方的安排為政治炒作，藉口為有關港人在英居留和入籍提供新路徑，而除了政治目的，英方的舉措亦會賺取很多自身經濟利益。

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