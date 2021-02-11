中聯辦批夏博義挑戰國家主權及「一國兩制」　不容團體披「專業」外衣亂港禍港 (21:17)

大律師公會主席夏博義提出冀與港府探討修改部分《港區國安法》條文，以重啟多國目前暫停的移交逃犯協議。中聯辦及國務院港澳辦今（29日）分別發聲明，批評夏博義質疑全國人大常委會權威，叫囂要修訂香港國安法。中聯辦表示，全國人大常委會權威不容挑戰，香港的憲制秩序必須堅決維護，絕不允許一些政棍和團體披著「專業」外衣從事亂港禍港行徑。國務院港澳辦稱，大律師公會已偏離一個專業團體應有的行為規範，政治化勢頭日益加劇。
中聯辦稱夏博義的言論完全背離專業操守和職業良知，完全喪失法治精神和法治原則，稱夏博義公然將全國人大常委會視為「威脅」，赤裸裸挑戰《基本法》所確定的香港特區憲制秩序，挑戰國家主權和「一國兩制」底線；公會發表踐踏法治原則、挑戰憲制秩序的言論，一個專業團體以法治之名肆意玷污、踐踏法治，完全背離其章程中「要竭力維護社會公義而非任何政治立場」的規定，必將大律師公會拖向深淵，為其帶來災難性後果。
港澳辦稱，夏博義的政治立場和政治是想極力阻擋香港國安法開啟的撥亂反正進程，挑戰香港特別行政區憲制秩序，把香港的高度自治變成完全自治，對抗中央對香港的管治，強調「一國兩制」的原則底線不容觸碰，稱任何人、任何組織都不要心存幻想，以為在「一國兩制」的原則底線上玩火而可以不受懲罰。