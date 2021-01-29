警拘14人涉訛稱代購Switch遊戲機後失聯　涉款52萬 (19:28)

警方去年1月至11月間，接獲超過6060宗網上購物騙案舉報，涉款近5000萬元，比2019年同期多兩倍。警方網絡安全及科技罪案調查科與各陸上總區在1月27至29日展開代號「鐵將」行動。行動中警方在各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕13男8女，年齡介乎17至52歲。行動中，警方檢獲電腦、手機、電腦硬碟及銀行卡等證物，相信已偵破201宗網上購物騙案，涉款超過96萬元。

其中，大埔警區重案組破獲一個網上詐騙集團，涉及去年4月至11月合共156宗騙案，涉款52萬元。大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧指出，騙徒在一個社交網站專頁上訛稱可為顧客代購特別版遊戲主機、模型及手錶等「限定產品」，聲稱會以快遞送貨，同時以「機會難逢」、「搶手」及「限量版」為由要求事主全數繳款或交保證金。當騙徒以「轉數快」等工具收款後，會以藉口拖延送貨，更會封鎖事主社交媒體帳戶，令事主無法追討。

宋程慧稱，警方經深入財富調查及情報分析後鎖定目標，本周三、四（27日及28日）展開拘捕行動，搜查全港多個處所，拘捕年齡介乎18至52歲的8男6女，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

網絡安全及科技罪案調查科總督察趙建業說，「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」一經定罪最高可分別監禁10年及14年，以及罰款500萬元，提醒市民切勿以身試法。