廚具店東主認揮刀指罵年輕人囚3個月　官寄語「早日頓悟」放下仇恨 (19:45)

辯方求情指出，被告黎浩然（46歲）經營廚具店多年，當時受社運影響生意，才會一時激動。辯方稱，被告事後被人丟雜物，導致頭部流血，一度暈倒在地，不但要入院作腦部掃描，亦患上創傷後遺症，須定期服用鎮靜劑。

水官判刑時指出，雖然被告有暴力相關的案底，但根據求情信內容，他近年熱心公益，相信已改過自新，惟法庭難以理解他帶刀自衛的說法，「點解無端端買野食會變成口角，仲要揮舞一把刀？」水官表示，本案控罪一般以6個月為量刑起點，考慮被告的傷勢和後遺症頗嚴重，加上他努力回饋社會，決定將起點調低至4個月，認罪扣減後判囚3個月。

案情指，前年10月5日晚上11時半，被告帶同長刀前往屯門康麗花園外的麥當勞，其間揮舞長刀近15秒，又用刀指向店內的青少年，指責他們示威造成諸多不便。被告數分鐘後離開麥當勞，在街上再度揮舞長刀。被告翌日凌晨被捕，聲稱帶刀自衛。

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