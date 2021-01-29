醫生收受病人「帝舵」手表作謝禮　官裁兩人罪名不成立 (19:30)

病人邱玉來（57歲）原被控向公職人員提供利益罪，醫生雷頌恩（41歲）被控公職人員接受利益罪。

裁判官李志豪裁決指出，本案爭議在於雷頌恩收下涉案「帝舵」手表是否有合理辯解。雷頌恩早前自辯時，否認知悉手表的價格；她傳召醫院同事作辯方證人，同事供稱以為手表不算貴重，才建議她收下。李官表示，雷頌恩從醫多年，沒有戴飾物的習慣，而且涉案手表並非鑲嵌鑽石或黃金，不排除她的說法屬實。

李官稱，若雷頌恩心存貪念，應該會將收手表一事瞞天過海，而非與醫院同事商討；另一方面，若邱玉來有意行賄，應該會私下饋贈，而非交託護士轉交手表，遂裁定兩人脫罪。李官亦明言，不少病人會向醫生送禮，但若因為禮物太貴重，而要病人負上刑責，難免過於嚴苛。

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