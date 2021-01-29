小學教師林麗棠裁定死於自殺　同校教師：管理矛盾、制度缺陷猶在 (18:02)

周老師稱，羅婉儀2014年甫上任便指摘林老師遺失圖書，「已鬧得林老師好勁」，自此他觀察到林老師很辛苦、日做夜做，「見過她在圖書館流淚，一面工作一面哭，別人關心她，她每一次都說無事」。多名老師在死因庭指出，羅婉儀經常滿口指罵、侮辱說話。周老師稱，羅婉儀試過在全體老師、眾目睽睽下指鬧林老師，之後亦有其他老師有同樣遭遇，「她（羅婉儀）無對任何一個人好過，對所有人好差」。

悲劇發生後，東華三院成立獨立調查委員會提出19項建議，其一是成立「校董教師諮議會」，搭橋讓同一層級老師向校董提意見。周老師身在其中，覺得執行有阻力，他舉例指出，校董提案門檻需一人動議、6人和議，「動議的人便是出頭人」，於是他們集體30多人提案，但做法不獲接納，且提案前亦被管理層敵意相待。

林父形容女兒「一心一意培育後代」。生前傾盡心血當好老師，林老師於家庭WhatsApp群組留下「唔想再見到校長醜陋的面孔」，便選擇在校終結一生。

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