黃之鋒認非法集結戴口罩蒙面　古思堯否認非法集結3月受審 (18:15)

被告依次為黃之鋒（24歲）及古思堯（74歲），兩人正因不同案件服刑；古思堯沒有律師代表。古思堯否認控罪時說：「遊行集會唔需要政府批准，唔需要警方批准」；黃之鋒則在離開時向旁聽的人說：「農曆新年祝大家身體健康」，其間古思堯疊聲大喊「結束一黨專政」，在場多人亦高呼「頂住呀」。

黃之鋒同意的控方案情指出，案發當天有數以百計示威者，由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，以反對政府實施《禁蒙面法》。當日遊行約下午2時半開始， 大部分示威者戴上口罩及高呼口號，部分人手持雨傘及一幅寫上「願榮光歸香港」的大型黃色橫額，其間一帶交通受嚴重干擾。

接近3時，黃之鋒與其他示威者沿軒尼詩道的行車道前進，部分人在他的附近手持一幅寫上「香港警察蓄意謀殺」的大型黑色橫額，並一起唱反修例歌曲「願榮光歸香港」。

不久，帶上黑色口罩的黃之鋒隨示威者行至金鐘道時，一名外國記者與他自拍，又接受媒體訪問，發表了一些意見，包括他戴上口罩是為了反對政府實施《禁蒙面法》。遊行隊頭在3時40分抵達遮打花園，把兩幅橫額放在地上，示意遊行完結，附近行車路於約1小時後重開。

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