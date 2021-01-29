黃之鋒認非法集結戴口罩蒙面　古思堯否認非法集結3月受審 (18:15)

前香港眾志秘書長黃之鋒和社運人物古思堯涉於前年10月5日《禁蒙面法》生效當天，在港島參與「反禁蒙面法大遊行」，被控明知而參與一個未經批准集結罪；黃之鋒另涉當日在金鐘戴口罩而違反《禁蒙面法》。古思堯今（29日）在東區裁判法院否認控罪，案件排期至3月23日開審；黃之鋒則承認全部兩項控罪，法庭將於古思堯的案件審結後聽取求情及判刑。
被告依次為黃之鋒（24歲）及古思堯（74歲），兩人正因不同案件服刑；古思堯沒有律師代表。古思堯否認控罪時說：「遊行集會唔需要政府批准，唔需要警方批准」；黃之鋒則在離開時向旁聽的人說：「農曆新年祝大家身體健康」，其間古思堯疊聲大喊「結束一黨專政」，在場多人亦高呼「頂住呀」。
黃之鋒同意的控方案情指出，案發當天有數以百計示威者，由銅鑼灣崇光百貨遊行至中環遮打花園，以反對政府實施《禁蒙面法》。當日遊行約下午2時半開始， 大部分示威者戴上口罩及高呼口號，部分人手持雨傘及一幅寫上「願榮光歸香港」的大型黃色橫額，其間一帶交通受嚴重干擾。
接近3時，黃之鋒與其他示威者沿軒尼詩道的行車道前進，部分人在他的附近手持一幅寫上「香港警察蓄意謀殺」的大型黑色橫額，並一起唱反修例歌曲「願榮光歸香港」。
不久，帶上黑色口罩的黃之鋒隨示威者行至金鐘道時，一名外國記者與他自拍，又接受媒體訪問，發表了一些意見，包括他戴上口罩是為了反對政府實施《禁蒙面法》。遊行隊頭在3時40分抵達遮打花園，把兩幅橫額放在地上，示意遊行完結，附近行車路於約1小時後重開。
其他報道：教師林麗棠裁定死於自殺 教協：事件是職場欺凌 冀教育界改善