診所女護士Instagram泄求診警資料　官：涉公眾利益考慮判囚9至12個月 (17:52)

辯方申請押後以準備書面陳辭，被告區婉泓（25歲）還押至下月5日判刑。辯方指出，被告親撰的求情信，向事主誠心致歉。

嚴官問涉案皮膚診所規模、被告Instagram案發時的追蹤人數，以及被告是否在案發前已得悉涉案警員的職業。辯方稱是單一診所，被告Instagram追蹤人數約200人，並稱被告是從警員與醫生的對話中得知事主職業。

嚴官續稱，案件涉及一定公眾利益，任何人入侵電腦並取出個人資料，其資料在未經同意下在網上披露便難以收回；又稱有關罪行容易干犯但難察覺，是次碰巧是被告的其中一名追蹤者及早發現，並通知事主，認為須判阻嚇性刑罰。

控罪稱被告於2019年8月13日，在彌敦道某皮膚專科中心，不誠實地獲益而取用屬於該專科中心的電腦。她另被控未經中心同意，披露屬於警員22878的姓名、香港身分證號碼、出生日期和電話號碼。