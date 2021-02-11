診所女護士Instagram泄求診警資料　官：涉公眾利益考慮判囚9至12個月 (17:52)

25歲診所女護士透過診所電腦取得求診警員的個人資料，並將資料截圖放上Instagram，附上留言「死黑警又嚟睇醫生」。她早前承認不誠實使用電腦、披露未經資料使用者同意而取得的個人資料兩罪。案件原今（29日）在九龍城裁判法院判刑，主任裁判官嚴舜儀稱，現階段會考慮公眾利益及阻嚇性，認為量刑起點應為監禁9至12個月，詢問控辯雙方法庭應否仍考慮判處社會服務令。
辯方申請押後以準備書面陳辭，被告區婉泓（25歲）還押至下月5日判刑。辯方指出，被告親撰的求情信，向事主誠心致歉。
嚴官問涉案皮膚診所規模、被告Instagram案發時的追蹤人數，以及被告是否在案發前已得悉涉案警員的職業。辯方稱是單一診所，被告Instagram追蹤人數約200人，並稱被告是從警員與醫生的對話中得知事主職業。
嚴官續稱，案件涉及一定公眾利益，任何人入侵電腦並取出個人資料，其資料在未經同意下在網上披露便難以收回；又稱有關罪行容易干犯但難察覺，是次碰巧是被告的其中一名追蹤者及早發現，並通知事主，認為須判阻嚇性刑罰。
控罪稱被告於2019年8月13日，在彌敦道某皮膚專科中心，不誠實地獲益而取用屬於該專科中心的電腦。她另被控未經中心同意，披露屬於警員22878的姓名、香港身分證號碼、出生日期和電話號碼。