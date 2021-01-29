保險從業員確診新冠狀病毒擅離醫院判囚14天　稱為返公司關掉電器 (18:30)

被告陳震洪（59歲）被控2020年8月1日，在香港自知屬受指明傳染病，即2019年新冠病毒感染的人，身處公共運輸工具，即由黃宜東駕駛的的士，使其他人蒙受感染的危險。

據了解，被告今沒律師代表，他解釋因公司同事均確診新冠病毒，自己不知何時可以出院，故欲乘的士返回公司關掉電器，以免釀成火警。

翻查資料，被告當日到將軍澳醫院接受深喉唾液測試，得知初步確診後拒絕入院，於晚上7時半自行離開，至一小時後自行返回醫院急症室，其後送到隔離病房接受治療。

案情透露，被告得悉初步確診後，曾要求離開醫院以返回公司，又一度向醫護人員聲稱有衛生署職員已批准他離開。衛生署職員曾透過電話建議被告尋求朋友協助，惟被告經過10分鐘爭論後便突然掛斷電話。

有護士其後警告被告不得擅離醫院，惟被告回應「人係自私㗎啦，你咪當冇通知過我，當你（冇）見過我啦。」急症室的高級護士曾要求同事監視被告，以及要求衛生署向被告發出隔離令，惟至晚上近7時半，被告突然離開等候室，該高級護士曾追截被告，惟至被告離開醫院範圍後便停止。

警方至晚上8時18分見被告返回醫院，被告承認離院，以及返回位於新蒲崗大有街的公司。被告至同月23日出院，及後隨即被捕，他警誡下稱知道確診者不得離開醫院，但他返回公司只為關掉電器。

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