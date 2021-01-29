新冠肺炎｜今增50宗確診16源頭不明　增4大廈強制檢測 (16:45)

日前因出現兩宗無關連個案須強制檢測的荃灣綠楊新邨R座，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日陸續出現個案均來自18樓，累計3單位出現確診及1單位初步確診。衛生防護中心認為18樓或出現環境污染，會將該層其餘4單位的住客列為密切接觸者，送往檢疫中心。

張竹君指出，18樓確診個案單位有些較貼近，有些則是相隔，全層共8單位，而個案聚集在18樓，認為該樓層可能出現個案時已出現傳播，確診者之間不相識，日常只打招呼；另稱該大廈另一樓層亦有一個確診個案，但沒有其他個案聚集。

增4幢大廈須強制檢測：

．長沙灣麗安邨麗平樓：涉及兩單位共4人，為不同層數及坐向，一單位3人染疫，另一單位一人染疫

．窩打老道榮德大廈（指定檢測區內）

．紅磡溫思勞街31號（指定檢測區內）

．紅磡必嘉街樂嘉大廈（指定檢測區內）

張竹君表示，本地個案中，有7宗個案來自油尖旺區，當中兩宗來自旺角、油麻地指定檢測區，4宗來自佐敦、油麻地指定檢測區；深水埗區錄得3宗確診，當中一宗於指定檢測區內；九龍城區錄得11宗個案，當中3宗來自紅磡指定檢測區。

部分確診個案詳情：

．深水埗鴨寮街173至175號早前因污水樣本對新冠病毒呈陽性須強制檢測，該大廈今日增一宗確診個案。

．廣華醫院重建項目地盤目前累計5名工作人員確診，政府將發出強制檢測公告，要求曾逗留該地盤超過兩小時的工作人員強制檢測。

．屬指定檢疫酒店的九龍尖沙嘴君怡酒店有一名員工確診，他工作期間沒有收拾確診者房間，暫找不到與確診者的緊密接觸者，所有酒店員工須檢測。

衛生防護中心人員前日（27日）到北角東發大廈視察並採集20多個環境樣本，其中兩個樣本對新冠病毒呈陽性，分別來自兩個爆疫單位，其中一個位於廁所去水位，另一個則是廚房洗手盆去水位。

另外，張竹君稱，一名87歲老翁（個案10324）於1月23日暈倒，其後不治。他的家人其後陸續確診。富山殮房法醫為老翁遺體做檢測，發現對新冠病毒呈陽性，為本港第178名離世的確診者。

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