16歲少年涉管膠索帶螺旋鉗脫罪　官批警認人證物處理出錯 (15:15)

審訊時首被告周銘鴻（18歲）曾辯稱，涉案萬用刀為參與童軍時用，當日忘記從背包拿走。裁判官張志偉不信納，指出首被告另曾供稱當天打算回校參與罷課，而他的背包內無上課物品，可證明他曾整理背包，不可能忘記拿出萬用刀，故認為首被告不可信，基於首被告有招認當日曾參與堵路，裁定他有意圖用萬用刀作出堀磚等破壞行為，因此罪成。

至於次被告即16歲少年，張官稱拘捕次被告的警員只憑個人八達通的相片辯認他的身分，但不記得當時次被告有否蒙面等重要細節。張官提及，該警員曾表示有向次被告發出羈留人士通知書，惟最終控方並沒有此證物，質疑到底該警員是否根本沒發出通知書，還是錯發予他人，形容此錯漏是「百思不得其解」。

張官又指出，處理證物的警員有多處錯漏，包括在調查報告中錯寫次被告的名字、在其他同袍通知下才得知並非從拘捕警員手中接過證物，因此在次被告的身分辨認及證物均出現問題下，裁定次被告罪名不成立。