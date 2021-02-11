邱騰華：明起就手機電話卡實名登記制度公眾諮詢　建議個人或公司最多登記3張太空卡 (14:41)

邱騰華指出，現時全球有155地方實行手機電話卡實名登記制，他稱通訊商可收集、登記及儲存用戶資料。邱騰華稱，啟動電話智能卡前先向電訊商登記提供身分證明文件資料，包括姓名、出生日期、身分證明文件號碼及副本；而公司登記則需提供商業登記證和負責人資料，而16歲以下用戶須得到一名「合適成人」包括家長、親人、監護人等確認； 而每名用戶只可向每間電訊商登記不多於3張儲值卡（俗稱太空卡）。

保安局副局長區志光指出，電話騙案有九成使用「太空卡」，騙徒以漁翁撒網方式行騙，以匿名儲值卡犯案，增加警方調查案件難度，是次為杜絕不法之徒以匿名儲值卡犯案。

區志光稱，海外不少恐怖襲擊及爆炸事件均使用儲值卡作引爆炸彈裝置，他舉例指出2004年西班牙馬德里有4列火車同時爆炸，兇徒帶10個炸彈以儲值卡引爆；2010年英國萊斯特郡亦有類似情況；另外波士頓馬拉松爆炸案中，當時在終點位置有兩個炸彈以相同方式引爆。至於本港分別在2019年及2020年有4宗以儲值卡引爆炸彈爆炸案件，包括在灣仔，旺角，天水圍及葵涌發生。