BNO｜外交部：1月31日起　中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明 (16:08)

趙立堅稱，英方此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈憤慨，堅決反對。

趙立堅指出，英方罔顧香港已回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定制、具BNO身分的香港居民赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。他亦稱，英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已徹底改變原來中英諒解的BNO性質，英國現在所謂的BNO已不再是原來的BNO。

較早前，中國駐英國大使館發言人稱，英方違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，違反國際法和國際關系基本準則，重申中方已多次表明嚴正立場，並將做出有力回應。

使館方面稱，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，中方敦促英方認清香港已回歸中國的現實，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然是搬起石頭砸自己的腳。

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